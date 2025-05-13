Проверенные способы, как почистить от накипи стиральную машину

Накипь — одна из главных проблем, которая со временем возникает в любой стиральной машине. Минеральные соли из водопроводной воды, остатки стирального порошка и мелкие частицы с текстиля оседают внутри устройства.
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