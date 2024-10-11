На улучшение жилищных условий в Москве выделят более 1,8 трлн руб.

Эти средства запланированы в бюджете Москвы на 2025-2027 годы по программе «Жилище». Они предназначены на обеспечение квартирами москвичей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, реновацию, капремонт домов, а также на другие задачи Правительство Москвы одобрило проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».