Пенсионеры Петрозаводска могут не дойти до избирательных участков

Ходить по обледенелым тротуарам столицы Карелии трудно всем, особенно пенсионерам Чтобы пройти по Первомайскому проспекту без травм, нужна либо обувь с рифленой подошвой, либо скандинавские палки, а лучше передвигаться по двое-трое, крепко держась друг за друга.