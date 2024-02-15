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Пенсионеры Петрозаводска могут не дойти до избирательных участков

Ходить по обледенелым тротуарам столицы Карелии трудно всем, особенно пенсионерам Чтобы пройти по Первомайскому проспекту без травм, нужна либо обувь с рифленой подошвой, либо скандинавские палки, а лучше передвигаться по двое-трое, крепко держась друг за друга.

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