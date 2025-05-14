Татарстанская тхэквондистка взяла золото первенства мира, выиграв все бои досрочно

Автор: Дмитрий Киселев Фото: Федерация тхэквондо ВТФ Республики Татарстан Татарстанская тхэквондистка, представительница общества «Динамо» РТ Элина Камалова, выступающая в весовой категории до 41 килограмма, завоевала золотую медаль первенства мира (WTF) среди юношей и девушек 12–14 лет которое прошло в Фуджейре (ОАЭ).