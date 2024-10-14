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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вьештица о воспоминаниях о России: «Красивые женщины и красивый Питер» 

— Когда вы играли за «Зенит», к каким трем вещам привыкли в России так, что не можете отвыкнуть в Сербии? — К трем вещам? … — Ну да.

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