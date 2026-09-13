«Заявление в эскалационном стиле»: в Москве отреагировали на угрозы Зеленского ударить по энергосистеме России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «заявлением в эскалационном стиле» угрозы со стороны Владимира Зеленского, который пообещал принять «зеркальные меры» в ответ на удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины.