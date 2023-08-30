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Циклон не отпускает Приморский край. Куда сейчас лучше не ехать?

Циклон не отпускает Приморский край. Куда сейчас лучше не ехать?

Больше всего от очередного циклона пострадал Хасанский округ, сообщает PRIMPRESS. в Ольгинском, Хорольском и Красноармейском округах сложились тяжелые осложнения проезда.

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