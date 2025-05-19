Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что прекращение огня без устранения причин конфликта лишь даст передышку ВСУ, а устойчивый мир возможен только при выполнении задач, поставленных Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии