Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" Данилову похоронили в Гатчине

Сериал "Беловодье. Тайна затерянной страны", реж. Евгений Бедарев, 2016 Заслуженную артистку России Наталью Данилову, сыгравшую Варю Синичкину в фильме "Место встречи изменить нельзя", похоронили в Гатчине.
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