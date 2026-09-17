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Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" Данилову похоронили в Гатчине

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" Данилову похоронили в Гатчине

Сериал "Беловодье. Тайна затерянной страны", реж. Евгений Бедарев, 2016 Заслуженную артистку России Наталью Данилову, сыгравшую Варю Синичкину в фильме "Место встречи изменить нельзя", похоронили в Гатчине.

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