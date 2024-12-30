В России предсказали непростые дилеммы в 2025 году из-за позиции Запада по Украине

Яковенко: РФ столкнется с непростыми дилеммами в 2025 году из-за позиции Запада Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко предсказал столкновение России с непростыми дилеммами в 2025 году, в случае, если Запад продолжит игнорировать условия Москвы в вопросе разрешения украинского конфликта.