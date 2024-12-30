Яковенко: РФ столкнется с непростыми дилеммами в 2025 году из-за позиции Запада Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко предсказал столкновение России с непростыми дилеммами в 2025 году, в случае, если Запад продолжит игнорировать условия Москвы в вопросе разрешения украинского конфликта.
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