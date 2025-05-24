«Ференцварош» Робби Кина в 7-й раз подряд и в 36-й в истории выиграл чемпионат Венгрии

Команда Робби Кина одолела «Дьор» (2:1) в заключительном туре и финишировала на первой строчке с 69 очками, на 3 балла опередив «Академию Пушкаша».
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