Британия фабрикует доказательства против России, которые впоследствии оказываются фейками. Об этом заявил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, слова которого передает РИА Новости.
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