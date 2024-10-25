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Историк Матвеев: Великобритания фабрикует ложные доказательства против России

Историк Матвеев: Великобритания фабрикует ложные доказательства против России

Британия фабрикует доказательства против России, которые впоследствии оказываются фейками. Об этом заявил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, слова которого передает РИА Новости.

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