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Регионы России

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Два мотогонщика погибли в аварии на гонках в Чехии

Два мотогонщика погибли в аварии на гонках в Чехии

Авария произошла вскоре после старта соревнования. В связи с произошедшей трагедией пресс-служба Европейского союза мотогонок (FIM Europe) сообщила об отмене всех гонок, запланированных на предстоящие выходные.

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