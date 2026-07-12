Два мотогонщика погибли в аварии на гонках в Чехии

Авария произошла вскоре после старта соревнования. В связи с произошедшей трагедией пресс-служба Европейского союза мотогонок (FIM Europe) сообщила об отмене всех гонок, запланированных на предстоящие выходные.
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