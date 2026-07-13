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Иркутск Сегодня

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В Иркутске ожидается сегодня преимущественно без осадков и до +23…+25°C

Во вторник в Иркутской ожидается переменная облачность и температура до +27°C, однако синоптики предупреждают о локальных погодных аномалиях: в северо-восточных районах прогнозируются очень сильные дожди, а на Байкале — порывы ветра до 24 м/с.

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