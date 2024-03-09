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Россия готовит финансовый удар по Западу

Россия готовит финансовый удар по Западу

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Есть поговорка - " С такими друзьями и враги не нужны". Только по отношению к действиям Запада её вполне можно переделать на другой лад.

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Комментарии
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ФС
Фикрет Селимов
«Трансформационная проблема» _ новейшая интерпретация. Если три типа ценности - трудовая, капитальная и распределительная. Цены приходят в равновесие или группируются (&quot;кучкуются&quot;) вокруг трёх основных центров притяжения - это трудовая стоимость (цена рабочей силы), цена производства (затраты плюс прибыль) и моё &quot;ноу-хау&quot; распределительная цена (издержки на науку плюс социалка). При простом товарном производстве — это производство основанное на собственном труде, ценность тяготеет к первому типу цены. При капиталистическом товарном производстве - это производство товаров с применением наемного труда, ценность тяготеет ко второму типу цены. В информационном обществе - это производство основанное на достижениях науки, компьютеризации и искусственном интеллекте, ценность тяготеет к третьему типу цены. В реальной экономике присутствуют все три типа цены и непонятно как они коррелируют друг с другом. … Это очень сложная математическая задача, по сути не поддающаяся исчислению (НЕИСЧИСЛИМОЕ). Хотелось бы хоть нащупать правильный вектор её решения. Условие инвариантности продолженное Марксом хотелось бы сохранить только одно: «сумма ценностей всегда равняются сумме цен» при данном ВВП.
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11 час.
Борис Прокофьев
Зачем что-то выдумывать. Золото - лучшее мерило на сегодня. Автор это отрицает, не приводя никаких аргументов.
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9 час.

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