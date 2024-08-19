В Марьиной Роще обсудили благоустройство дворовых территорий

Глава управы района Марьина Роща Александра Фадеева встретилась с жителями дома №21 по Новосущевской улице и дома №4 по Тихвинской улице, для того, чтобы обсудить проект благоустройства дворовых территорий.
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