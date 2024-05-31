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Вертикальные солнечные часы

Вертикальные солнечные часы

Одним из многочисленных вариантов конструкции солнечный часов являются вертикальные солнечные часы. Их основное преимущество состоит в том, что такие часы можно привычно повесить на стену, или даже просто нарисовать циферблат прямо на стене.

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