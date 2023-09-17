"УБЕГАЙЦЫ" ВОЗВРАЩАЮТСЯ. НА ЗАПАДЕ ПЕРЕСТАЛИ КОРМИТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ?

Иван Ребров К сожалению стройбата нет. От этого петушка толка нигде не будет.

Nikolay Stepanov Только жёсткие чистки этой сволочи, иначе невозможно. С пятой колонной в тылу войны не выигрываются. Что это за "звонок из Москвы"? Предатели в окружении Путина? Или премьер-министра?