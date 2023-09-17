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"УБЕГАЙЦЫ" ВОЗВРАЩАЮТСЯ. НА ЗАПАДЕ ПЕРЕСТАЛИ КОРМИТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ?

"УБЕГАЙЦЫ" ВОЗВРАЩАЮТСЯ. НА ЗАПАДЕ ПЕРЕСТАЛИ КОРМИТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ?

DMITRY ROGULIN/GLOBALLOOKPRESS "Испуганные артисты-патриоты" возвращаются в Россию. Хотят снова выходить на телеэкраны, участвовать в съёмках, встречаться со зрителями, как в старые добрые времена, принимать супервыгодные предложения.

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Комментарии
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Иван Ребров
К сожалению стройбата нет. От этого петушка толка нигде не будет.
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3 час.
Nikolay Stepanov
Только жёсткие чистки этой сволочи, иначе невозможно. С пятой колонной в тылу войны не выигрываются. Что это за &quot;звонок из Москвы&quot;? Предатели в окружении Путина? Или премьер-министра?
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2 час.
Сергей Алексеев
Чьё было письменное разрешение на выступление таких людей, того и посадить, тогда и на звонки с верху перестанут реагировать.
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30 мин.

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