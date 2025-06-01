Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области в ночь на 1 июня указывает на террористическую сущность президента Украины Владимира Зеленского.
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