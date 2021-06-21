Страна и людиПолитика«Красная линия» для Вашингтона: Украину не берут в НАТО Источник: ria.ru Зеленский обиделся На завершившемся недавно саммите стран НАТО сложилась двойственная ситуация.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена АндрееваДавно пора лишить Украину и газа и другой поддержки. Враг он и есть враг и все, кто с ним сотрудничает, помогает врагу против своей страны. И хватит уже оправдывать коммерческими интересами деятельность наших бизнесменов, не то время. Это нацисты, а вы их пособники.Владимир МоржВ НАТО Украина не нужна: она и так выполняет всё то, что ей приказывают. И американские базы там будут вне зависимости, будет Украина в НАТО или нет.Комментировать
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