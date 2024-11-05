Бывший премьер-министр Чехии, председатель оппозиционного движения ANO заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о завершении конфликта на Украине в случае избрания кандидата от республиканцев Дональда Трампа президентом США.
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