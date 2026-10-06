В Челябинской области перевернулся микроавтобус: пострадали 5 человек

В ночь на 5 октября на 157-м километре трассы «Южноуральск — Магнитогорск» в Нагайбакском районе опрокинулся микроавтобус «Тойота Хайс», следовавший из Челябинска.
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