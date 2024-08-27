Присутствие польских и французских контрактников подтверждается обеими сторонами

С начала украинского наступления на Курскую область, в ходе которого, как считается, на территорию России вторглось около 15 тысяч солдат противника, появляется все больше подробностей о наличии военных из стран-членов НАТО.
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