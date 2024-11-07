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Царьград

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Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул: биография, причины смерти

Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул: биография, причины смерти

Ему было 84 года.Заслуженный работник культуры, директор фильмов "О бедном гусаре замолвите слово" и "Экипаж" Борис Криштул умер в возрасте 84 лет.

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