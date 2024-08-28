Журналист Боуз оценил просьбу Киева по ударам вглубь России. Хватило одной фразы

Боуз прокомментировал просьбу Украины к США разрешить удары по РоссииРанее газета Washington Post писала, что Украина просит США разрешить ей наносить удары по авиабазам на территории России, используя для этого дальнобойные ракеты ATACMS.
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