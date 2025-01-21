Рубио: боевые действия между Россией и Украиной должны быть прекращены

Боевые действия между Российской Федерацией и Украиной должны быть прекращены. Об этом, как информирует телевизионный канал CNN, заявил Марко Рубио, утвержденный американским Сенатом на должность руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов.
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