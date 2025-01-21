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Рубио: боевые действия между Россией и Украиной должны быть прекращены

Рубио: боевые действия между Россией и Украиной должны быть прекращены

Боевые действия между Российской Федерацией и Украиной должны быть прекращены. Об этом, как информирует телевизионный канал CNN, заявил Марко Рубио, утвержденный американским Сенатом на должность руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Вот щас прям все бросим и прекратим! Ты кто такой будешь, а америкос? Не лезь куда не зовут, целее будешь.
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