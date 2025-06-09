Владелец автосервиса раскрыл, как пройти техосмотр без катализатора

Новые требования к процедуре технического осмотра у многих автовладельцев вызывают вполне закономерный вопрос: что делать, если автомобиль уже не соответствует экологическим нормам? Особенно обеспокоены те, кто ранее решил удалить катализатор или сажевый фильтр – чаще всего ради улучшения динамики или снижения расхода топлива.