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Владелец автосервиса раскрыл, как пройти техосмотр без катализатора

Владелец автосервиса раскрыл, как пройти техосмотр без катализатора

Новые требования к процедуре технического осмотра у многих автовладельцев вызывают вполне закономерный вопрос: что делать, если автомобиль уже не соответствует экологическим нормам? Особенно обеспокоены те, кто ранее решил удалить катализатор или сажевый фильтр – чаще всего ради улучшения динамики или снижения расхода топлива.

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