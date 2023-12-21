Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии в 2023 году

Согласно данным исследования, проведенного hh.ru и опубликованного в РБК, в список самых высокооплачиваемых специалистов 2023 года помимо IT-специалистов вошли риэлторы, геологи, машинисты и рабочие разных профессиональных областей, передает телеканал "360".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии