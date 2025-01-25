Венгрия требует защитить газопровод «Турецкий поток»

Венгрия и Турция считают нападение Украины на газопровод «Турецкий поток» возмутительным и призывают руководство ЕС принять меры по защите этого маршрута поставок природного газа в Европу, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, 25 января сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».