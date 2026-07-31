Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 836 подписчиков

«Гении предвидения»: Захарова высмеяла прогнозы лидеров ЕС о вторжении в Европу

«Гении предвидения»: Захарова высмеяла прогнозы лидеров ЕС о вторжении в Европу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас и ее предшественник Жозеп Боррель оказались правы в своих прогнозах о возможном «вторжении» в Европу, однако ошиблись в его источнике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии