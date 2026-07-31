«Гении предвидения»: Захарова высмеяла прогнозы лидеров ЕС о вторжении в Европу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас и ее предшественник Жозеп Боррель оказались правы в своих прогнозах о возможном «вторжении» в Европу, однако ошиблись в его источнике.
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