Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас и ее предшественник Жозеп Боррель оказались правы в своих прогнозах о возможном «вторжении» в Европу, однако ошиблись в его источнике.