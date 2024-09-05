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Хабиб Нурмагомедов об успехах брата в UFC: фамилию и имя никто не спрашивает

Хабиб Нурмагомедов об успехах брата в UFC: фамилию и имя никто не спрашивает

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на видео в YouTube-канале "Gorilla Energy" обратился к своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который получил титульный поединок.

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