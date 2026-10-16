Что именно предложил министр иностранных дел Германии и почему это не закон? Есть ли сейчас действующий механизм передачи данных между странами? Как европейский регламент о защите данных ограничивает такие инициативы? Какие ограничения начали действовать с 5 августа 2026 года для украинских мужчин? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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