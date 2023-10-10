Специалист Соколова посоветовала есть цитрусовые в период простуд

Основатель и руководитель «Международной академии оздоровления и омоложения Натальи Соколовой», автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова дала несколько рекомендаций для снижения риска заболеть ОРВИ в холодное время года.
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