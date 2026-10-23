Дворец ветеранов специальной военной операции, создаваемый на базе реконструируемого социально-реабилитационного центра в Екатерининском парке Мещанского района столицы, примет посетителей в конце 2027 года.
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