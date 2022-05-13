Антонио Конте: «Артета слишком много жалуется, ему стоит сконцентрироваться на «Арсенале». Матч перенесли, хотя у них заражен был один игрок – я не забыл»

Антонио Конте раскритиковал Микеля Артету после победы «Тоттенхэма» над «Арсеналом» (3:0). «Арсенал» остался в меньшинстве по ходу первого тайма.

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