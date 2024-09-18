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Россияне стали чаще жаловаться на завышение стоимости коммуналки

Россияне стали чаще жаловаться на завышение стоимости коммуналки

Самыми частыми жалобами от россиян в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) оказались обоснованность начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов, сообщили «Известиям» в ГЖИ регионов.

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