Россияне стали чаще жаловаться на завышение стоимости коммуналки

Самыми частыми жалобами от россиян в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) оказались обоснованность начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов, сообщили «Известиям» в ГЖИ регионов.
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