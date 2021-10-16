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Барак Обама примет участие в саммите по изменению климата COP26 в Глазго

Барак Обама примет участие в саммите по изменению климата COP26 в Глазго

Бывший президент США Барак Обама подтвердил, что примет участие в саммите по изменению климата COP26 в Глазго, 17 октября сообщает ВВС.

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