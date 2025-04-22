Приморцам назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности

В Приморском крае некоторым специалистам готовы платить в среднем до 150 тысяч рублей в месяц, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенному экспертами ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.
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