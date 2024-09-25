«Мы перестроились, но первое время был шок»: Варвара Шмыкова о жизни в Германии после эмиграции

Варвара Шмыкова, покинувшая Россию, привыкает к жизни в Германии. Там она столкнулась с необычными реалиями: отсутствие привычного сервиса, раннее закрытие магазинов и необходимость отправлять бумажные письма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии