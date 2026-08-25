"Озон Фармацевтика" нарастила прибыль на 90% за счет сокращения расходов вдвое

Чистая прибыль «Озон Фармацевтики» в первом полугодии 2026 года выросла на 90%, до 3,25 млрд рублей. Однако значительную поддержку показателю оказало сокращение финансовых расходов — с 2,04 млрд до 1,03 млрд рублей.