Новые веяния в российской политике

Людмила Фирстова Ну, если у вас не хватает интеллекта даже на то, чтобы исправить , указанный вами пол, то о каком понимании разницы между критикой и явной ложью и говорить не стоит! Перечитайте ВСЕ свои комментарии, может хоть что-нибудь понять сможете, чем вы наносите вред России, пользы никакой нет, это однозначно, подрыв авторитета президента и власти налицо! А пол можете указать хоть деревянный, хоть паркетный)))

ВВ Василий Васильев А где конкретика и в чем подрыв авторитета Президента и Власти ? Если я пишу вещи, которые конкретно нельзя оспорить, именно по пунктам, то это не подрыв, а конструктивная критика. Ибо это критика, которая имеет целью указать Власти на ее ошибки. В надежде, соответственно, что ответом на нее со стороны Власти могут быть действия, направленные на устранение причин критики. Насчет интеллекта. Обычно, когда сказать, по сути, НЕЧЕГО вспоминают об интеллекте оппонента. Будто это как-то показывает более высокий уровень Вашего интеллекта. На самом деле все -совершенно наоборот. Умный поймет, а глупому все равно.