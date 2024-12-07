Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новые веяния в российской политике

Новые веяния в российской политике

Едкий натр Не скажу, что чётко вижу тенденцию, скорее это на уровне ощущения, что в российской внутренней политике кое-что изменилось.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Ну, если у вас не хватает интеллекта даже на то, чтобы исправить , указанный вами пол, то о каком понимании разницы между критикой и явной ложью и говорить не стоит! Перечитайте ВСЕ свои комментарии, может хоть что-нибудь понять сможете, чем вы наносите вред России, пользы никакой нет, это однозначно, подрыв авторитета президента и власти налицо! А пол можете указать хоть деревянный, хоть паркетный)))
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7 час.
ВВ
Василий Васильев
А где конкретика и в чем подрыв авторитета Президента и Власти ? Если я пишу вещи, которые конкретно нельзя оспорить, именно по пунктам, то это не подрыв, а конструктивная критика. Ибо это критика, которая имеет целью указать Власти на ее ошибки. В надежде, соответственно, что ответом на нее со стороны Власти могут быть действия, направленные на устранение причин критики. Насчет интеллекта.  Обычно, когда сказать, по сути,  НЕЧЕГО вспоминают об интеллекте оппонента. Будто это как-то показывает более высокий уровень Вашего интеллекта.  На самом деле все -совершенно наоборот. Умный поймет, а глупому все равно.
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7 час.
Людмила Фирстова
Перечитайте ВСЕ свои комментарии, я вам это уже писала, по пунктам смысла нет, потому что абсолютно ВСЕ - это дерьмо на вентилятор и против России! Больше мне можете не писать, не вижу смысла переписываться с вами. А насчёт интеллекта я права, исправить анкету ума не хватает?
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2 час.

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