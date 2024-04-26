Депутат Бужанский подтвердил, что ВСУ отвели Abrams из-за уязвимости перед БПЛА

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский подтвердил сведения о том, что Вооруженные силы Украины отвели американские танки Abrams с поля боя из-за уязвимости бронемашин перед беспилотными летательными аппаратами.
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