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Андрей Марочко: #Дата. 6 мая 1919 года — провозглашено создание Крымской советской республики

Андрей Марочко: #Дата. 6 мая 1919 года — провозглашено создание Крымской советской республики

#Дата6 мая 1919 года — провозглашено создание Крымской советской республики.6 мая 1919 года была опубликована Декларация правительства Крымской Советской Социалистической Республики (КССР), в которой провозглашались задачи республики: создание регулярной Красной армии, организация советской власти … .

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