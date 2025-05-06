Андрей Марочко: #Дата. 6 мая 1919 года — провозглашено создание Крымской советской республики

#Дата6 мая 1919 года — провозглашено создание Крымской советской республики.6 мая 1919 года была опубликована Декларация правительства Крымской Советской Социалистической Республики (КССР), в которой провозглашались задачи республики: создание регулярной Красной армии, организация советской власти … .
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