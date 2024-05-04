Армия России вошла в американскую базу в Нигере: Хунта требует от США вывести контингент Алиса БронскаяРоссийские военные проникли на территорию авиабазы в Нигере, где располагаются американские военнослужащие.
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