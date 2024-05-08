Уголовное дело сгоревшего заживо в сарае 11-летнего мальчика закрыли Татьяна СергееваПочти год шло расследование по уголовному делу о смерти 11-летнего Альберта Умбетьярова из Раменского, который погиб в пожаре вместе со своими друзьями в сарае.