Уголовное дело сгоревшего заживо в сарае 11-летнего мальчика закрыли Татьяна СергееваПочти год шло расследование по уголовному делу о смерти 11-летнего Альберта Умбетьярова из Раменского, который погиб в пожаре вместе со своими друзьями в сарае.
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