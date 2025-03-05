Курсы доллара и евро на 5 марта

Российская валюта остановила падение к доллару, но продолжает дешеветь к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 марта 2025 года, составляет 89,2448 рубля (прежнее значение — 89,2497 рубля), официальный курс евро — 93,9034 рубля (предыдущий показатель — 92,8530 рубля).
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