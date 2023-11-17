Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Перед выборами активизировались. Маладцы. Вот и жириновцы скора подтянуться. А вот коммунистов не рекламируют. Будто ...Депутат ГД Сергей...
  • Александр Рожков
    Я за них не печалюсь. Вы дарагия таварыщчи, сами отнесете им последние гроши. Они опять здеся нагребут, сколка им над..."Израиль огорчил ...
  • Александр Рожков
    Неужели? А нашим управителям он нравиться. Вот.Что он смачно врё...

"Они или не понимают, или с ним за одно", - студенты МГИМО выступили против увольнения замдекана, пригласившего Урганта на лекцию

"Они или не понимают, или с ним за одно", - студенты МГИМО выступили против увольнения замдекана, пригласившего Урганта на лекцию

Politiki.net Чуть более месяца прошло с момента приглашения шоумена Ивана Урганта в качестве "лектора" в МГИМО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Там студенты еще похлеще зам декана будут. А их родители еще хлеще. Там чужих нет. Все свои.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх