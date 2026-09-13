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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валенсия» уволила Корберана и гендиректора Гурлэя после 4 поражений подряд. Команда идет последней в Ла Лиге

« Валенсия » уволила Карлоса Корберана с поста главного тренера. Сегодня клуб объявил о расторжении соглашения с 43-летним специалистом, возглавлявшим команду с декабря 2024 года.

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