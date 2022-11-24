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ЕС готовится нанести непоправимый удар энергетическим рынкам

ЕС готовится нанести непоправимый удар энергетическим рынкам

Ранее на этой неделе Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором анонсировала внедрение так называемого «потолка цен безопасности» для стоимости газа, установленный на уровне 275 евро, или 283 доллара США, за мегаватт-час.

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