Первостроители Нижнекамска впервые проголосовали на дому

Фото предоставлено Анжеликой Степановой В Нижнекамске жители, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут прийти на избирательные участки, голосуют на дому.
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